В США заявили об очень сильном положении Путина на переговорах
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин, несмотря на все санкции против его страны, все еще находится в очень сильном положении по переговорам на Украине. Его слова приводит The Hill.
Он заявил, что несмотря на «страдания» России от экономических санкций, Владимир Путин по-прежнему находится в «очень сильном политическом положении».
«Но по мере того, как эта война затягивается, я думаю, его позиция действительно слабеет. Реальный вопрос в том, произойдет ли это усилиями Соединенных Штатов и усилиями Европы по достижению прекращения огня между Украиной и Россией», — сказал эксперт.
По мнению Болтона, российский лидер «уже получил много уступок», и намерен удержать территорию, которую контролируют ВС РФ.
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До этого политолог Марк Галеотти заявил, что парад Победы в Москве 9 мая «прошел без сучка и задоринки» при поддержке иностранных лидеров и стал триумфом для президента России Владимира Путина.