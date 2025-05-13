Адвокат Гуцул рассказал, как Молдавия может использовать дела против главы Гагаузии

Власти Молдавии могут отстранить от должности главу Гагаузии Евгению Гуцул, воспользовавшись уголовными делами против нее.

Об этом заявил адвокат Сергей Морару, передает ТАСС.

«Мы считаем, что уголовные дела против Гуцул могут быть использованы для того, чтобы получить контроль над гагаузской автономией», — сказал он.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Политику предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Сама Гуцул вину не признает. Глава Гагаузии считает дело против нее политическим преследованием. 9 апреля суд Кишинева освободил политика из СИЗО и направил под домашний арест.