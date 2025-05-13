Морару: власти Молдавии хотят получить контроль над гагаузской автономией

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Власти Молдавии могут отстранить от должности главу Гагаузии Евгению Гуцул, воспользовавшись уголовными делами против нее.

Адвокат Гуцул рассказал, как Молдавия может использовать дела против главы Гагаузии
© РИА Новости

Об этом заявил адвокат Сергей Морару, передает ТАСС.

«Мы считаем, что уголовные дела против Гуцул могут быть использованы для того, чтобы получить контроль над гагаузской автономией», — сказал он.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Политику предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Сама Гуцул вину не признает. Глава Гагаузии считает дело против нее политическим преследованием. 9 апреля суд Кишинева освободил политика из СИЗО и направил под домашний арест.

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