Экс-посол Украины раскритиковал план Мерца по поставкам оружия ВСУ

Планы канцлера Германии Фридриха Мерца засекретить поставки оружия Украины вызывают «неприятные воспоминания», связанные с весной 2022 года.

Об этом заявил экс-посол Украины в ФРГ, постоянный представитель республики при ООН Андрей Мельник, сообщает N-tv.

«Это возвращает нас к неприятным воспоминаниям о времени, когда весной 2022 года «правительство светофора» пыталось скрыть отсутствие военной поддержки за секретностью», — сказал Мельник.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о прекращении публичных дискуссий по вопросам военной поддержки Украины, включая поставки оружия и боеприпасов.

Мерц назвал предложение Путина хорошим знаком, но недостаточным

«При моем руководстве дебаты о калибрах, военных системах и других деталях помощи будут выведены из публичного пространства», — подчеркнул Мерц.

При этом он признал, что интерес общества к этой теме оправдан, но подчеркнул необходимость «стратегической сдержанности».