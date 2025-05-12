Главы МИД НАТО могут "морально поддержать" Киев на переговорах с РФ

НАТО может попытаться использовать "случайное совпадение" дат неформальной встречи глав МИД альянса 14-15 мая в Турции и возможных переговоров России и Украины в этой стране, чтобы оказать "моральную поддержку" Киеву" или для проведения с ним "вспомогательных консультаций". Такое мнение высказал ТАСС источник в атлантических структурах.

Случайное совпадение

"Эта встреча была запланирована за месяцы до озвученной на прошлой неделе возможности переговоров Украины и России в Стамбуле. Это случайное совпадение дат. Более того, география этих встреч не вполне совпадает, поскольку местом возможных переговоров России и Украины называют Стамбул, тогда как встреча глав МИД НАТО будет проходить в Анталье", - заявил он.

Моральная поддержка

При этом дипломат подчеркнул, что "альянс может использовать присутствие в Турции своих министров во время переговоров России и Украины для оказания моральной поддержки Киеву или проведения с ним вспомогательных консультаций по ходу переговоров с Россией, если они состоятся", - заявил он, подчеркнув, что в Турции министры иностранных дел НАТО "будут представлены в полном составе, включая госсекретаря США Марко Рубио.

Дипломат отказался комментировать саму возможность проведения переговоров по Украине в Стамбуле.

Военные расходы

Собеседник агентства также сообщил, что тема Украины не будет главной на турецкой встрече глав МИД, она может быть лишь затронута на ужине министров 14 мая.

На данный момент участие в ней представителей Украины или других стран - партнеров не предусмотрено, в отличие от большинства плановых встреч НАТО в Брюсселе.

Заседание Североатлантического совета в Турции должно "стать последними министерскими консультациями по повышению порога военных расходов НАТО, о котором должно быть объявлено на саммите альянса в Гааге в июне", отметил он.

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Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что страны альянса должны повысить минимальный уровень своих военных расходов с нынешних 2% до 5% ВВП. Как ожидается, странам НАТО предстоит взять на себя обязательство сделать это до 2032 году и далее придерживаться этой цифры, которая близка к уровню "холодной войны" в долгосрочной перспективе.

К переговорам

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные его российским коллегой Владимиром Путиным переговоры, которые могут пройти в Турции 15 мая.

Президент России, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.