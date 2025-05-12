Эрдоган обсудит с правительством переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 мая обсудит с кабинетом министров ситуацию на Украине и вероятные контакты Москвы и Киева в Стамбуле, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

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«Тема украинского (конфликта. — RT), безусловно, войдёт в международную повестку заседания кабмина, которое планируется в понедельник в резиденции президента в Анкаре», — сказали агентству.

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В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры. Он отметил, что Москва готова возобновить контакты без предварительных условий 15 мая.

Президент выразил надежду на то, что Эрдоган предоставит сторонам возможность проведения переговоров в Турции.