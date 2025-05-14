Прокуроры потребовали продления домашнего ареста Гуцул еще на 30 дней

Адвокат: власти Молдавии могут затянуть арест Гуцул ради досрочных выборов
Молдавские власти хотят затянуть арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, чтобы провести досрочные выборы на пост башкана.
Об этом ТАСС сказал адвокат Гуцул Сергей Морару.
«Они могут использовать как арест, так и приговор. В любом случае они могут очень долго держать её под арестом», — указал он.
Ранее Морару предупредил, что Кишинёв может попытаться отстранить главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул с должности после 25 мая под предлогом того, что она не исполняет свои обязанности более 60 дней.
Суд в Кишинёве продлил домашний арест Гуцул до 13 июня.
28 марта суд арестовал главу Гагаузии Гуцул. Её обвиняют в якобы нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году.
9 апреля суд в Кишинёве постановил перевести её под домашний арест.