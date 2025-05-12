Демократы захотели расследовать возможность получения Трампом «летучего дворца» от Катара

Конгрессмен от демократической партии США Ричи Торрес требует начать расследование того, что президент страны Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Axios.

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Как стало известно изданию, демократ указал американским ведомствам на тот факт, что «летающий дворец» будет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту иностранным правительством. Новый Boeing призван заменить действующий «Борт номер один».

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При этом портал отмечает, что Национальный комитет Демократической партии назвал данное событие «очередным мошенничеством Трампа».

В свою очередь, Трамп раскритиковал инициативу демократов. Он назвал сделку «очень публичной и прозрачной». Кроме того, юристы Белого дома и Минюста утверждают, что такой подарок не нарушает законы о взяточничестве или запрет Конституции на принятие подарков должностными лицами США.

Ранее сообщалось, что королевская семья Катара подарит Дональду Трампу сверхроскошный самолет Boeing 747-8. Самолет будет передан ему до окончания президентского срока, а после перейдет в собственность президентской библиотеки Трампа.