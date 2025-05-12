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Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО

Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик заявил, что решение начать специальную военную операцию на Украине было полностью оправданным, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.

"Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 млн человек или даже больше?" — сказал Додик.

По словам политика, в войне против России через Украину объединились 35 стран, тем самым придав конфликту черты мировой войны.

Трамп возмутился вопросом о роли в избрании нового папы

Президента США Дональда Трампа возмутил вопрос американской журналистки ABC News Марты Раддац о том, какую роль он сыграл в процессе избрания нового Папы Льва XIV, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись лидера Соединенных Штатов в соцсети The Truth.

"Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме," – написал Трамп.

Он также не упустил возможность напомнить о том, что во время недавних выборов в разных штатах страны значительное количество голосов отдали ему именно католики (54% - ред.).

В Польше пришли в ужас от украинских провокаций на 9 мая в Варшаве

В Польше возмутились поведением украинцев, устроивших провокацию на 9 мая в Варшаве, пишет РИА Новости со ссылкой на Myśl Polska.

"Нельзя забывать о тех, кто в Третьей Речи Посполитой считается солдатами второго сорта, то есть о тех, кто шел на Берлин с Востока. Именно поэтому я поехал в Варшаву, чтобы возложить цветы к памятнику солдатам Первой польской армии и к монументу на мемориальном кладбище советских воинов. В то, что я наблюдал в течение двух часов, просто невозможно поверить", — указано в статье.

В материале говорится, что украинские активисты оскорбляли с помощью мегафона прибывающих на кладбище людей. У входа на кладбище была установлена непотребная инсталляция. Также демонстранты пытались помешать российским и белорусским дипломатам и многочисленным полякам возложить венки.

Отмечается, что полиция никак не реагировала на поведение активистов, обязанности по защите посетителей кладбища и их польских сторонников взяли на себя члены партии "Фронт".

В Катаре рассказали о ситуации с подарком Трампу самолета

Власти Катара рассматривают возможность передачи президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8 в качестве подарка, однако соответствующее решение еще не было принято. Об этом в интервью газете Politico рассказал пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время министерством обороны Катара и министерством обороны США рассматривается возможность передачи самолета для временного пользования в качестве президентского борта, однако вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических ведомств, и решение принято не было", - заявил пресс-атташе Катара.

Прокуроры потребовали продления домашнего ареста Гуцул еще на 30 дней

Прокуроры потребовали продления домашнего ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по делу о финансировании ее избирательной кампании в 2023 году, пишет ТАСС.