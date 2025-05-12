В Госдепе назвали приоритет США по Украине

Немедленное прекращение огня на Украине является приоритетом для США. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

В воскресенье, 11 мая, он провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

«Госсекретарь подтвердил позицию США в отношении войны между Россией и Украиной: нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал обе стороны конфликта работать над его завершением. Он подчеркнул, что Россия и Украина должны завершить «эту глупую войну».

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До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, однако Киев пытается избежать переговоров.