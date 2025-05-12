В Госдепе назвали приоритет США по Украине

Глава Госдепа Марко Рубио назвал прекращение огня и завершение конфликта приоритетом американской администрации по урегулированию на Украине.

«Нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Рубио посетит Турцию на следующей неделе

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на инициативу российского лидера.