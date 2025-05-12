Рубио назвал приоритетом США по Украине прекращение огня

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Глава Госдепа Марко Рубио назвал прекращение огня и завершение конфликта приоритетом американской администрации по урегулированию на Украине.

В Госдепе назвали приоритет США по Украине
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«Нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Рубио посетит Турцию на следующей неделе

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на инициативу российского лидера.

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