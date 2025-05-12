Трампа возмутил вопрос о влиянии на избрание нового Папы Римсксого

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки ABC News Марты Раддац о его возможной роли в избрании нового Папы Льва XIV. По словам американского лидера, подобные вопросы свидетельствуют о предвзятом отношении к его персоне со стороны СМИ.

«Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме», — написал президент США в соцсети The Truth, выразив свое недовольство в отношении вопроса журналистки.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что на последних выборах значительное число католиков поддержали именно его, уточнив, что 54% голосов католического электората были отданы в его пользу.

В Ватикане начал работу конклав по избранию нового Папы Римского

Ранее Трамп публично высказывался о желании стать понтификатом и также в соцсетях было сгенерировано искусственным интеллектом изображение, на котором тот занимает папский престол. В числе возможных кандидатов на пост Папы Римского Трамп называл кардинала из Нью-Йорка.

В начале мая в Ватикане выбрали нового папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV.

Нового папу не смогли избрать с первого раза. Его выбрали после двух дней работы Конклава и четырех раундов голосования.