Bloomberg: Британия готова объявить новые санкции против России

Великобритания планирует объявить о введении новых санкций против России, которые будут направлены как на организации, так и частные лица. Их в ближайшее время может анонсировать министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми.

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«Министр иностранных дел Дэвид Лэмми намерен объявить о новых санкциях против России. Поскольку Великобритания впервые принимает у себя встречу министров безопасности европейских стран», — пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, новые ограничительные меры будут озвучены в Лондоне в ходе предстоящего саммита стран из так называемой группы «Веймар+», куда входят представители Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского союза. В санкционный список могут попасть как российские компании, так и частные лица, оказывающие содействие спецоперации на территории Украины.

Британия расширила санкции против России

Как сообщало URA.RU ранее, Великобритания и ЕС готовятся представить совместный пакт об обороне и безопасности, который позволит Лондону стать участником европейской оборонной политики. В готовящемся соглашении отмечается, что стороны столкнулись с «решающим моментом» и «величайшей угрозой за поколение», особенно в связи с конфликтом на Украине.