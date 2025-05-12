В США сравнили призывы лидеров ЕС к Украине с бункером Гитлера

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры Европейского союза (ЕС) будто находятся в бункере Адольфа Гитлера, когда говорят об Украине и противостоянии с Россией. Такое сравнение допустил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

В США сравнили призывы лидеров ЕС к Украине с бункером Гитлера
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«Она просто говорит, что Украина выстоит, не предоставляя доказательств. Она делает пустые заявления, которые ничего не говорят. Это банальное пустословие, как будто эти люди находятся в бункере Гитлера в апреле 1945 года», — сказал он.

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Профессор подчеркнул, что на фронте погибают украинцы, а не американцы или европейцы, из-за чего лидерам ЕС «неожиданно легко говорить о продолжении войны». По мнению Миршаймера, если бы в конфликте начали массово погибать немцы или французы, то боевые действия давно бы прекратились.

Ранее о судьбе Гитлера напомнил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Мы рады видеть друзей, которые присоединяются к нам в праздновании 80-й годовщины поражения нацистской Германии. Это то, что европейские комнатные собачки, помогающие сегодняшним неонацистским вшам, должны помнить», — написал он.

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