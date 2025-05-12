Трамп оценил переговоры США и Китая

США и Китаю на переговорах по торговым разногласиям удалось добиться перезагрузки.

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Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в эфире телеканала Fox News.

«Удалось добиться полной перезагрузки. Переговоры прошли в очень продуктивной атмосфере», — сказал он.

По словам главы Белого дома, китайско-американские отношения развиваются очень хорошо.

Ранее стало известно, что вице-премьер государственного совета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент договорились создать механизм торгово-экономических консультаций по итогам переговоров в Швейцарии. Такое решение принято на фоне заоблачных тарифов.