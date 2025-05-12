СМИ рассказали, прилетит ли Зеленский в Турцию 15 мая

Украинский президент Владимир Зеленский прилетит 15 мая в Турцию на переговоры с РФ, даже если Москва не прекратит боевые действия. Об отказе украинского лидера от своего требования сообщило американское издание Axios.

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— Чиновник с Украины рассказал, что Зеленский прибудет в Турцию в четверг, 15 мая, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник, 12 мая, — сказано в статье.

Владимир Зеленский 11 мая заявил, что лично будет ждать своего российского коллегу Владимира Путина в Турции 15 мая для проведения прямых переговоров по урегулированию военного конфликта. По его словам, предварительно для этого нужно будет установить режим полного прекращения огня на земле, в воздухе и на море. Он отметил, что перемирие позволит создать необходимую основу для работы дипломатии.

Зеленский заявил, что будет ждать Путина в четверг в Турции при одном условии

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле и провести встречу уже 15 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре сообщил, что Анкара готова внести любой вклад, включая организацию этой встречи. 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина обязана незамедлительно согласиться на предложенные Путиным прямые переговоры.