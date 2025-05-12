ЕС и Великобритания готовят стратегический оборонный пакт

На следующей неделе Европейский союз и Великобритания представят масштабный оборонный пакт, который станет самым значительным шагом к сближению со времен Брексита. Соглашение позволит Лондону участвовать в ключевых аспектах европейской политики безопасности, включая миротворческие миссии и коллективную оборону. Об этом сообщает британская газета Times.

Соглашение предусматривает углублённую интеграцию Великобритании в европейскую систему безопасности, включая участие в миротворческих операциях и программах коллективной обороны. Особый акцент сделан на вопросах военной мобильности для оперативного развёртывания сил на континенте.

Документ закрепляет механизм регулярных консультаций по ключевым направлениям, включая ситуацию вокруг России, развитие событий на Балканах и в Восточной Азии. Впервые со времён Брексита британские представители получат возможность участвовать в закрытых совещаниях европейских структур.

Стороны также разработали альтернативные схемы взаимодействия, которые могут быть задействованы в случае изменения роли НАТО в европейской безопасности.

Ранее сообщалось, что Россия готовится к международной встрече по безопасности с участием более 150 стран.