Президент Республики Сербской Милорад Додик в эксклюзивном интервью RT объяснил, почему начало СВО было оправданным решением.

«Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 млн человек или даже больше?» — сказал он.

По его словам, 35 стран объединились в войне против России через Украину, придав конфликту черты мировой войны. Президент Республики Сербской подчеркнул, что СВО стала ответом на обман с Минскими соглашениями, о чём открыто заявила Ангела Меркель.