Экс-глава МИД Туниса Рафик Абдессалям назвал ошибкой ставку Запада на ослабление России.

«Нужно искать такие соглашения, которые дадут взаимные гарантии и устранят первопричины конфликта, поскольку все ставки на то, чтобы блокировать Россию и истощить её были стратегической ошибкой», — сказал он РИА Новости.

Политик отметил необходимость того, чтобы Украина не вступала в НАТО и исключила угрозу соседям, после чего уже можно будет обсуждать её безопасность и интересы.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что общая работа с Европой якобы помогает приблизить мир на Украине.