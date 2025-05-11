ХАМАС освободит заложника с гражданством США

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что освободит израильского заложника, обладающего также гражданством США. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"ХАМАС в течение последних нескольких дней провел переговоры с американской администрацией и по итогам консультаций решил продемонстрировать позитивный настрой и отпустить израильского заложника Идена Александра, обладающего двойным гражданством", - говорится в сообщении.

При этом в движении подчеркнули, что освобождение пленника должно стать "частью мер, прилагаемых для прекращения огня в секторе Газа", включая "открытие всех КПП" на границе с анклавом и ввоз туда гуманитарной помощи.

Когда именно заложник может быть отпущен, ХАМАС не сообщил, однако отметил, что радикалы "готовы немедленно приступить к интенсивным переговорам" по Газе и "приложить серьезные усилия для достижения соглашения о прекращении боевых действий в Газе и об обмене" израильских заложников на палестинских заключенных.

15 апреля движение объявило, что место содержания Идена Александра подверглось израильской бомбардировке, связь с охранявшими его боевиками была утеряна. Официально о его состоянии больше не сообщалось.

29 апреля близкое к радикалам агентство Maan проинформировало, что на непрямых переговорах по Газе достигнута договоренность об освобождении израильских заложников, включая Идена Александра, в течение мая.