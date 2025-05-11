Президент Буркина-Фасо попросил Россию о помощи

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре рассказал РИА Новости, что страна попросила Россию о помощи.

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По словам политика, республика заинтересована прежде всего в «интеллектуальной поддержке». Он уточнил, что наиболее важно для Буркина-Фасо получить помощь в развитии военной промышленности, обучении молодежи технологиям и борьбе с терроризмом.

Траоре находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он прилетел в российскую столицу 8 мая. На следующий день политик посетил парад Победы на Красной площади, а 10 мая провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.

В этот же день российский министр обороны Андрей Белоусов встретился со своим коллегой из Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре. По его словам, РФ приветствует и поддерживает стремление Буркина-Фасо «выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет». В свою очередь Симпоре отметил, что Москва и Уагадугу далеко продвинулись в области военно-технического сотрудничества.