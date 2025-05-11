Украинцы устроили провокацию на братской могиле советских солдат в Кельне

Украинцы и поляки устроили провокацию на братской могиле советских солдат в немецком Кёльне.

Они развесили на кладбище свои флаги, стучали в барабаны и выкрикивали оскорбления в адрес участников «Бессмертного полка», рассказала RT активистка Елена.

Когда польскую и украинскую символику начали убирать, завязалась потасовка, добавила собеседница. От физического насилия провокаторов удерживала полиция.

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