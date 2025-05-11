Премьер Словакии оценил, как изменилась оппозиция после покушения на него

Оппозиция в Словакии стала более агрессивной после покушения на премьер-министра республики Роберта Фицо. Об этом заявил глава словацкого кабмина на пресс-конференции, передает РИА Новости.

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«Мы не можем проигнорировать эту дату, поэтому 15 мая будут разные мероприятия, которые будут касаться произошедших год назад событий и, прежде всего, того, какой урок был вынесен и изменилось ли что-то в поведении оппозиции. Сейчас я могу констатировать, что их агрессивность еще больше», — сказал премьер Словакии.

Фицо добавил, что покушение на него произошло из-за ненависти, распространяемой оппозицией.

Покушение на Фицо произошло 15 мая 2024 года. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе. Вооруженное нападение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо стало первым в Европе более чем за 20 лет.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.