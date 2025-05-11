Нового папу римского пригласят посетить Кипр

Новый папа Римский Лев XIV получит приглашение посетить Кипр. Об этом сообщил архиепископ Кипрский Георгий, комментируя отмену своей поездки в Ватикан на встречу с папой Франциском, передает ТАСС.

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«Мы обязательно посетим Рим, мы пригласим его (Льва XIV — «Газета.Ru») посетить Кипр, и я уверен, что мы продолжим этот процесс (контакты Кипрской православной церкви с Ватиканом — «Газета.Ru»)», — сказал предстоятель КПЦ.

Георгий добавил, что для подготовки встречи с новым папой будут задействованы другие процедуры. По его словам, для КПЦ «важен институт, а не человек» в отношениях со Святым престолом.

Лев XIV стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве 8 мая. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

9 мая вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал, что Лев XIV продолжит линию своего предшественника Франциска. Он предположил, что перед конклавом кардиналы сформулировали то, какого папу они хотят избрать, то есть папу с лицом и характером милосердного самаритянина, который продолжил бы линию Франциска.