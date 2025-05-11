В Турции высказались о планах Зеленского посетить страну

В администрации президента Турции Эрджепа Тайипа Эрдогана не знают о планах президента Украины Владимира Зеленского посетить страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Собеседники агентства заявили, что информация о визите Зеленского в предстоящий четверг, 15 мая, не поступала.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле. Однако он сделает это лишь при условии, что Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая. Это, считает глава Украины, даст необходимую основу дипломатии.

Зеленский заявил, что будет ждать Путина в четверг в Турции при одном условии

В субботу, 10 мая, в Киеве прошла встреча руководства Украины с «коалицией желающих». В переговорах участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск. По итогам мероприятия политики заявили, что Киев и его союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая.

В свою очередь, Путин призвал украинскую сторону возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в турецком Стамбуле.