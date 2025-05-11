В Индии высказались о предложении Путина провести прямые переговоры с Украиной

В Индии высказались о предложении президента России Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в турецком Стамбуле. Материал на эту тему появился в местной ежедневной газете The Hindu.

Авторы издания указали, что Москве необходим «прочный мир», а не краткосрочное перемирие. Кроме того, подчеркнули они, Россия не желает давать Украине шанса на перевооружение и проведение мобилизации.

Вечером 11 мая президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что будет лично ждать Путина на переговорах в Турции 15 мая, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с 12 мая.