Украинский лидер Владимир Зеленский больше всего боится не остановки поставок оружия, а остановки мобилизации в стране.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Во-первых, это один из ключевых карательных элементов устойчивости режима. Во-вторых, это постоянное топливо войны — даже не человеческое, а денежное. Псам режима он выгоден тогда, когда позволяет грести бабло», — написал в соцсетях политик.

Дубинский заявил, что «после остановки мобилизации очень многие ТЦК-шники просто сбегут, т. к. прекрасно понимают, что за ними и их деньгами тут же придут». Подавленное на сегодня движение против войны или как минимум такая позиция может стать доминирующей в обществе, а в таком обществе места Зеленскому и его приближенным нет, резюмировал депутат Рады.

Ранее бывший боец ВСУ рассказал, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата) мобилизовали 53-летнего мужчину, перенесшего микроинфаркт. Уточнялось, что у мужчины была отсрочка, однако его все равно отправили в учебный центр, где он проходил обучение, а после — в расположение роты.

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17 марта Верховный суд Украины узаконил незаконную мобилизацию, запретив увольнять со службы в ВСУ граждан, призванных с нарушениями. В суде заявили, что процедура призыва во время мобилизации является необратимой.