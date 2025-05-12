Вице-президент Палестины: только США могут заставить Израиль прекратить войну

США являются единственной стороной, способной заставить Израиль прекратить войну в секторе Газа. Такое мнение выразил телеканалу Al Arabiya вице-президент Палестины Хусейн Шейх.

"США - это единственная сторона, способная заставить Израиль прекратить войну в секторе Газа", - отметил он, выразив надежду, что радикальное палестинское движение "ХАМАС также предпримет смелые действия, которые приведут к прекращению войны".

"Движение ХАМАС - это часть народа, оно не может быть исключено из политической жизни. ХАМАС должен изменить свою политику, чтобы стать частью нашей политической системы", - продолжал Шейх, заверив, что Палестинская национальная администрация (ПНА) ведет диалог с движением.

"Сейчас лучший путь для создания палестинского государства - это мирное сопротивление Израилю, а не вооруженная борьба. Мы ведем переговоры с Израилем, чтобы добиться наших прав и создать свое государство. Наш приоритет - это закрепление палестинского народа на его земле", - подчеркнул вице-президент.

"Мы не примем никакой альтернативы правлению ПНА в секторе Газа", - сказал он.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе 2025 года режим прекращения огня.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в Газе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.