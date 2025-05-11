Владимир Зеленский и его европейские союзники сделают все, чтобы избежать реальных переговоров с Россией в Стамбуле. С 2022 года их выбор — продолжение войны. Об этом заявил швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан, сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что Зеленский и его националистическое окружение сделали выбор в пользу бескомпромиссной войны с 2022 года. Это экстремистская позиция, и все, кто выступает против нее, представляют опасность для Зеленского и его сторонников на Украине и в ЕС.

«Весьма вероятно, что он сам и его европейские сторонники по-прежнему будут делать все возможное, чтобы предотвратить или, по крайней мере, отсрочить начало реальных переговоров» — сказал Ги Меттан.

В воскресенье ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями СМИ. Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Зеленский и его союзники в ЕС пока не соглашаются на это и требуют выполнения их условий — 30-дневного прекращения огня.