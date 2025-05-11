Трамп отреагировал на предложение Путина о переговорах в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вечером поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах России и Украины в Стамбуле. Трамп призвал Владимира Зеленского «немедленно» согласиться на переговоры с Россией. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Трамп опубликовал сенсационное сообщение в воскресенье, около 7 вечера (мск). Он написал, что президент России Владимир Путин не поддержал соглашение о прекращении огня с Украиной, но предпочитает «встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможный конец кровопролития».

«Украина должна на это согласиться, НЕМЕДЛЕННО. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как складывается ситуация, и смогут действовать согласно обстоятельствам», — написал Трамп.

Он добавил, что он «начинает сомневаться в том, что Украина заключит сделку с Путиным».