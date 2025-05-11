В Раде назвали неожиданное «оружие для уничтожения украинской нации»

Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев назвал неожиданное оружие, якобы используемое недоброжелателями «для уничтожения украинской нации». Таковым, по его словам, является Telegram, пишет в своем канале на этой платформе украинское издание «Страна».

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Он назвал мессенджер вражеским инструментом. «Удобный — да, возможно, очень удобный. Но мы должны понимать, что это один из основных инструментов врага в уничтожении украинского государства и нации», — заявил нардеп.

Ранее Потураев уже делал неоднозначные заявления, например, предлагал ввести на Украине военную цензуру, которая позволила бы обеспечить власти необходимыми полномочиями.