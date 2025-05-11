Европейским лидерам в Киеве подавали сырники, борщ и галушки, рассказал украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

По его словам, премьер-министра Польши Дональда Туска угостили галушками, президента Франции Эммануэля Макрона — приготовленным в печи борщом, а канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера — сырниками с лекваром (традиционным закарпатским сливовым повидлом).

Кроме того, в список блюд вошли пирожки с яблоками и вишней, голубцы и разнообразная выпечка.

Клопотенко подчеркнул, что все блюда готовились с особой тщательностью, чтобы продемонстрировать богатство и разнообразие украинской кулинарной культуры.

ЮНЕСКО взяла под охрану украинский борщ. А как же московский, литовский, польский, белорусский и даже китайский?

Ранее сообщалось, что в Большом Кремлевском дворце прошел праздничный обед в преддверии празднования Дня Победы. Гостям Кремля подали два блюда на выбор — борщ с телятиной или уху по-карельски. Уха готовится из лосося или форели с добавлением сливок.

На второе предложили филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами, карамелизованную утку со спаржей. На десерт был яблочный пирог с ванильным мороженым. Вина подавали российские — белое из Крыма и красное из Краснодарского края.