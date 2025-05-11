Эмиграция россиян из Эстонии побила многолетний рекорд

Впервые за 20 лет из Эстонии уехало больше россиян, чем приехало. В прибалтийской республике зафиксировано снижение миграционного потока из России до исторического минимума.

Об этом говорится в статье главного аналитика Департамента статистики Эстонии Кристьяна Эрика Лоика.

Из материала следует, что в прошлом году в страну переехали всего 600 россиян — втрое меньше, чем в 2019-м.

Также в 2024 году из Эстонии уехало больше людей, чем прибыло.

Ранее глава оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме сказал, что эстонским властям следует отправить украинских беженцев обратно в их родную страну.