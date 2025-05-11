Катар подарит Трампу роскошный Boeing 747-8 за $400 млн

Королевская семья Катара подарит президенту США Дональду Трампу роскошный лайнер Boeing 747-8 за $400 млн. Он будет использоваться в качестве Air Force One (президентского самолета), пишет телеканал ABC.

По данным телеканала, борт изначально будет передан ВВС США. Инженеры проведут модификацию «воздушного дворца» с учетом требований, предъявляемых к президентским самолетам.

В частности, будут установлены дополнительные средства закрытой связи, что еще больше увеличит стоимость лайнера.

Церемония вручения подарка состоится на следующей неделе во время визита Трампа в Катар. В качестве президентского борта самолет будет использоваться до окончания срока правления нынешнего главы Белого дома, после чего он будет передан в собственность Президентской библиотеки.

Напомним, что в 2018 году Катар подарил самолет такого типа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в благодарность за помощь в разрешении конфликта с саудитами.

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Стандартный пассажирский Boeing 747–8i, рассчитанный на 467 пассажиров, был переоборудован по индивидуальному проекту по заказу семьи эмира. Число «посадочных мест» сократилось до 76, а сам лайнер превратился в настоящий воздушный дворец.

На борту лайнера, принадлежащего теперь Эрдогану, есть несколько отдельных комнат, медицинский блок с операционной, десять ванных комнат и уборных. Для отделки были использованы самые дорогие породы дерева и виды кож. В оформлении преобладают глубокий синий, золотой и белый цвета.

Кроме того, самолеты такого типа есть у руководителей Катара, Кувейта и ОАЭ.