В ЕС прокомментировали предложение Путина о переговорах в Стамбуле

В ЕС призвали Москву «четко ответить» на предложение о 30-дневном прекращении огня. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер прокомментировала предложение российского лидера Владимира Путина о переговорах 15 мая в Стамбуле.

«Прекращение огня необходимо срочно, чтобы проложить путь к мирным переговорам», — сказала она.

По ее словам, ЕС поддерживает «четкое предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня с понедельника». Россия «должна ответить так же четко».

Мадуро оценил предложение Путина по Украине

Ранее российский политолог предположил, что Киев и его союзники откажутся от прямых переговоров, предложенных президентом России.