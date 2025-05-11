Нардеп Дмитрук сравнил заявление Путина с дзюдо

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук сравнил с дзюдо недавнюю пресс-конференцию российского лидера Владимира Путина в Кремле.

Он назвал одновременно простым и сложным само заявление, подачу и формат.

«Это дзюдо... Как они сегодня вывернули, как нагрузили? Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой... Но нет. Потянул, перетянул и повалил, мягко и тяжело. Но в пределах правил», — отметил Дмитрук в своём Telegram-канале.

Он добавил, что такой подход помогает России добиться максимальной эффективности при минимуме усилий.

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры. Он уточнил, что предлагает провести их без всяких предварительных условий 15 мая в Стамбуле.