Швейцария отреагировала на предложение о переговорах в Стамбуле

Министерство иностранных дел Швейцарии ознакомилось с предложением президента России Владимира Путина о стамбульских переговорах по конфликту на Украине. Заявление дипломатического ведомства процитировало РИА Новости.

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Как отметили в министерстве, они пока не комментируют инициативу Москвы.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев пойдет на прямые переговоры с Москвой только после согласия властей России на 30-дневное прекращение огня. По его словам, такой шаг показал бы, что РФ действительно готова к прекращению боевых действий.

До этого Путин заявил о необходимости достичь долгосрочного мира в украинском конфликте. Он считает, что в ходе переговоров с представителями Украины, возможно, получится добиться решения о новом перемирии и прекращении огня. Это стало бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру.