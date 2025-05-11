Венгрия отменила встречу с Украиной по вопросу прав нацменьшинств

В связи с разгоревшимся между Венгрией и Украиной шпионским скандалом, Будапешт принял решение об отмене запланированных переговоров с Киевом по вопросу восстановления прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.

Он отметил, что ранее была достигнута договоренность с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной о проведении встречи 12 мая в Ужгороде, однако данная встреча была отменена. По словам Мадьяра, события последних нескольких дней в венгерско-украинских отношениях не создают условий для проведения конструктивных консультаций по столь важному вопросу, как права меньшинств.

9 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о высылке двух украинских шпионов, которые работали в посольстве Украины в Будапеште, находясь под дипломатическим прикрытием.

До этого пресс-служба СБУ сообщила, что сотрудники ведомства разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны.