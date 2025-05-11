В Британии раскритиковали премьера из-за России

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен раскритиковал высказывание премьера Британии Кира Стармера о введении новых санкций против России, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

Кертен сделал заявление в соцсети X, прокомментировав введенные Лондоном санкции против России.

«Россия нам не враг», — написал Кертен.

На этой неделе власти Британии ввели новые санкции против «теневого флота России». Под ограничения попала страховая компания «Согласие», а также 101 танкер.