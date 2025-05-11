Отношения президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в последнее время стали весьма напряженными. Это вызвано разногласиями по вопросам Ирана и сектора Газа, сообщает NBC News со ссылкой на анонимных чиновников и дипломатов.

NBC отмечает, что еще в январе Трамп и Нетаньяху были «тесно связаны» и имели одинаковое мнение о том, как подходить к войне в Газе и иранскому вопросу.

«Но в последние недели отношения между Трампом и Нетаньяху стали напряженными, поскольку два лидера все больше расходятся во мнениях по поводу стратегии решения этих проблем теперь, когда ХАМАС значительно деградировал, а Иран ослаб», — сообщает телеканал.

Такой вывод журналисты сделали, опросив двух американских чиновников, двух ближневосточных дипломатов и «двух других людей, осведомленных о напряженных отношениях» политиков.

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Телеканал отмечает, что Нетаньяху недоволен замечаниями Трампа о том, что он пока не решил, будет ли Ирану разрешено обогащать уран в рамках новой ядерной сделки.

Израиль «обеспокоен любой сделкой», которую Трамп может заключить с Ираном, сообщил один из источников NBC News.

Сам Трамп также раздражен решением Нетаньяху о новом наступлении в Газе. Это нарушило планы американского президента по восстановлению палестинских земель.