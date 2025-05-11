Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре рассказал, что RT может пробудить сознание африканской молодёжи, пишет главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Траоре заметил, что следует воспитывать у молодых людей критическое мышление. Он добавил, что очень сожалеет о том, что большую часть своей молодости слушал такие радиостанции, как RFI и France24.

«В какой-то момент я прозрел. Я начал понимать, что они заставляют наш мозг принимать то, что они хотят. Они хотят, чтобы приняли их нарратив. С тех пор я начал отделять правду от вымысла и понял, что то, что они делают, очень опасно», — подчеркнул президент.

По его словам, RT может сыграть большую роль в пробуждения сознания африканской молодёжи, «чтобы они понимали, как устроен мир». Он уточнил, что порталу необходимо продолжать работать в том же духе.