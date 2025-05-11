Предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной стало блестящим шагом в ответ на злонамеренное поведение лидеров Великобритании, Франции, Польши и Германии, которые выдвинули идею о 30-дневном перемирии без предварительных условий и угрожали разрушительными санкциями. Так заявил базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу, пишет РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что его поразила реакция Путина на требование безоговорочного согласия на 30-дневное прекращение огня и угрозы еще более строгими санкциями. «Контрпредложение России — провести прямые переговоры с командой Зеленского в Стамбуле 15 мая, включая обсуждение вопроса о прекращении огня, является блестящим шагом», — отметил американский историк.

По словам Доктороу, таким образом, европейские и американские лидеры исключаются из процесса. «Это к лучшему! Если украинцы примут это нейтральное предложение России, то, действительно, весь процесс может значительно приблизиться к мирному разрешению конфликта», — заключил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать план европейской коалиции желающих по усилению давления на Россию для 30-дневного перемирия с Украиной.