Премьер Польши Туск призвал Россию дать согласие на прекращение огня

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что он не согласен с тем, что мирные переговоры по Украине начнутся раньше прекращения боевых действий. По его мнению, Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие, ультиматум о котором выдвинули Зеленский и его союзники.

Польский премьер написал в соцсети X, что европейские союзники Зеленского продолжают настаивать на своей инициативе о прекращении огня.

«В ответ на наш призыв россияне предложили мирные переговоры с 15 мая», — написал Туск.

По его словам, он ждет «однозначного решения о немедленном перемирии без всяких условий».

Ранее в Совфеде заявили, что режим Зеленского боится дальнейшего продвижения российских войск, ресурсы Украины истощены, а государственность на грани распада. Именно этим «вызваны истеричные призывы к перемирию с понедельника».

В воскресенье ночью президент РФ Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Киевом в Стамбуле. Они могут начаться без предварительных условий 15 мая.