Репортеры застали врасплох французского главу Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и немецкого канцлера Фридриха Мерца в ходе их ночной встречи в украинской столице. О поведении лидера Франции рассказал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Трое воинственных идиотов почувствовали себя неуютно, когда операторы прибыли в самый разгар их ночной посиделки», — завил политик на своей странице.

Он напомнил, что после прихода журналистов Макрон поспешно спрятал от камер небольшой предмет, похожий на пакетик с белым веществом. К настоящему моменту содержимое этого предмета все еще неизвестно.

Появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик»

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла забывших убрать подозрительный пакетик и ложечку лидеров Франции и ФРГ. Дипломат поделилась историей о том, как один из иностранных послов в 2022 году признался ей, что многие главы западных стран употребляют наркотики.