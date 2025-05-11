Появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик»

Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в Киев спрятал от камер неизвестный предмет, похожий на «пакетик». Кадры опубликовала «Комсомольская правда».

По данным газеты, глава Франции, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск ехали в украинскую столицу на специально оборудованном поезде. В одном из вагонов лидеры стран решили устроить пресс-конференцию.

На кадрах лидеры усаживаются за стол, улыбаются журналистам, затем Мерц прикрывает ладонью продолговатый предмет, а Макрон спешно хватает странный «пакетик» и убирает его со стола.

Пользователи соцсетей выдвинули массу предположений о том, что все же лежало на столе у политиков. Часть комментаторов решила, что это могли быть скомканная салфетка, мука для багетов, «очень амбициозный сахар-рафинад с подозрительно калиброванным помолом», пудра, носовой платок.

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Вместе с тем, подписчики предположили, что Макрон спрятал пакетик с кокаином, Мерц — специальную ложку для его употребления.

Вторую «версию» поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов», — предположила дипломат.

Посол одной из западных стран признал в 2022 году, что для ЕС это нормальное явление — многие главы западных государств употребляют наркотики, уточнила Захарова.