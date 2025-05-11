Мадуро оценил предложение Путина по Украине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о поддержке инициативы российского лидера Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной в Турции.

Об этом он сказал во время посещения выставки патриотического объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ».

«Мы выражаем полную поддержку народа Венесуэлы. Я уверен, что так же думает большая часть стран и правительств Латинской Америки и Карибов, поддерживает усилие президента Путина, России через возобновление переговоров снова вступить на путь, который не надо было покидать», — цитирует его РИА Новости.

Мадуро также заявил о необходимости вступить на мирный путь и добиться справедливого мира.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры. Он отметил, что Москва готова возобновить переговоры без всяких предварительных условий. Путин предложил начать диалог 15 мая.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной в Турции.