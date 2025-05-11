СМИ: Трамп согласился на требование Киева и союзников о перемирии

Лидеры ЕС заручились поддержкой президента США Дональда Трампа, обсудив с ним планы 30-дневного перемирия на Украине. Однако Трамп сделал это в частном порядке и может изменить решение, пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.

Издание ссылается на двух европейских чиновников, которые были в Киеве. Они рассказали, что Макрон позвонил Трампу из украинской столицы, чтобы убедиться в его поддержке. В Вашингтоне было раннее утро, но Трамп вышел на связь и согласился поддержать позицию проукраинских европейских лидеров.

По словам источников, это стало «большим успехом», хотя и с оговоркой.

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«Удалось привлечь Трампа и заручиться его поддержкой, но один из чиновников предупредил, что американский президент склонен быстро менять свое мнение»,— пишет Politico.

При этом сам Дональд Трамп не комментировал требований Киева и его союзников о том, чтобы Россия согласилась на 30-дневное перемирие с понедельника, 12 мая.