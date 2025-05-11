Стало известно, сколько немцев довольны работой нового канцлера ФРГ

Работой канцлера Германии Фридриха Мерца после его первых дней на должности довольны менее 25% немцев. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на исследование института Insa.

Согласно данным института, работу нового канцлера положительно оценили только 23% жителей Германии. При этом недовольными его деятельностью оказались 49% опрошенных. Еще 28% респондентов затруднились дать ответ.

Также исследование показало, что работой правящей коалиции, состоящей из ХДС/ХСС и социал-демократов, довольны 29% немцев. Еще 26% участников опроса дали отрицательную оценку. Затруднились ответить четверть респондентов.

Мерц назвал предложение Путина хорошим знаком, но недостаточным

Мерц был избран новым канцлером ФРГ 6 мая во втором туре голосования в бундестаге. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов.