Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что предложение президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле является «хорошим знаком», но этого недостаточно. Комментарий немецкого политика приводит ТАСС.

В воскресенье канцлер ФРГ прокомментировал предложение Путина о возобновлении прямых переговоров России и Украины в Стамбуле.

Мерц напомнил, что накануне несколько лидеров ЕС прибыли в Киев, где призвали к 30-дневному прекращению огня. Теперь они ждут, что Москва согласится на это условие, что «сделает возможными реальные переговоры».

«Если российская сторона сейчас подает сигнал о готовности к переговорам, это изначально хороший знак. Но этого далеко не достаточно», — заявил Мерц.

По его словам, «сначала оружие должно замолчать, а потом можно будет начать переговоры».

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