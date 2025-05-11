Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пытался убедить его в необходимости добиться от России согласия на предложенное европейцами 30-дневное перемирие на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на администрацию французского лидера.

Помимо этого, Макрон также обсудил с Эрдоганом многосторонние переговоры о ситуации на Украине, прошедшие в Киеве с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

В свою очередь администрация турецкого лидера сообщила, что в разговоре с Макроном Эрдоган заявил о достижении "исторического переломного момента" и готовности Анкары внести "любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира". Эрдоган также подчеркнул, что "важно продолжать сотрудничество в деликатном процессе возобновления постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и восстановления Украины".

Появились подробности разговора Путина и Эрдогана

Макрон назвал "недостаточным" и "неприемлемым" для Киева предложение России о переговорах. Французский президент выступил с утверждением, что переговоры "по определению" не могут вестись до введения предлагаемого европейцами безусловного 30-дневного перемирия. При этом ранее он заявлял, что западные страны продолжат поставлять оружие Киеву в ходе этого перемирия, и выступил с угрозой введения очередных санкций против РФ в случае отказа от выдвинутой европейцами инициативы.