Папа римский Лев XIV выступил с призывом по конфликту на Украине

Папа римский Лев XIV в первой воскресной проповеди призвал к достижению «продолжительного и подлинного мира» на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Конклав в Ватикане избрал в четверг, 8 мая, 267-го папу римского — им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа — уроженец США.

«В своем сердце я ношу страдания возлюбленного украинского народа. Да будет сделано все возможное, чтобы достичь как можно скорее подлинного, справедливого и продолжительного мира. Да будут освобождены все пленные, и да вернутся к своим семьям и детям», — заявил понтифик.

Священнослужитель также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и оказанию гуманитарной помощи страдающему населению.

Папа римский поддержал заключение перемирия между Индией и Пакистаном, выразил надежду на достижение прочного мирного соглашения.

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Понтифик отметил, что как и его предшественник, обращается к сильным мира сего с призывом: «пусть никогда больше не будет войны».